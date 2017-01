Injustice: Gods Among Us Año 2 - Volumen 2 El cómic que recupera la mejor tradición Elseworlds Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 08/01/2017 Injustice: Gods Among Us Año 2 - Volumen 2 USA - 2016

Guionista: Tom Taylor

Dibujante: Bruno Redondo, Mike S. Miller, Tom Derenick

Editorial: ECC Ediciones - 176 páginas - color Precio: 15,95€

Pues nada, casi sin darnos cuenta ya tenemos entre manos el final del segundo acto de uno de los tebeos más entretenidos que ha parido el cómic USA en los últimos años. Encima cuenta con más mérito puesto que está basado en un exitoso juego para videoconsolas, productos que históricamente han sido bastante sosos y carentes de calidad. Injustice: Gods Among Us - Año Dos Volumen 2 viene a significar el elemento subversivo dentro de esta tradición "viñetera" y su lectura se convierte en todo un delicioso ejercicio lúdico-festivo.





Una colección que nacía como precuela a lo narrado en el juego, una forma de aumentar el trasfondo de unos personajes que difieren bastante de sus contrapartidas tradicionales, hecho que nos hace ver con otros ojos este Injustice. La continuación de aquel espectacular primer acto se centra en el régimen dictatorial de Superman , aliado ahora con los siempre peligrosos Sinestro Corps , y su lucha privada contra los Green Lanterns . Pero la cosa no queda ahí, Batman , un tanto perjudicado tras su pelea con el Hombre de Acero, comienza a maquinar un plan para fundar su propia resistencia contra el kryptoniano.





A toro pasado, sabemos que cada año de la colección tendrá un tema central sobre el que girarán todas las tramas urdidas por el guionista. A la génesis que pudimos presenciar en el primer capítulo le sigue el mencionado enfrentamiento entre los Corps espaciales y muy pronto llegarán el mundo de la magia, los dioses griegos… Un tapete en el que se desplegarán momentos inolvidables y, para qué negarlo, muy violentos y sangrientos. Al tratarse de una suerte de Otros Mundos , en Injustice, vamos a poder ver como multitud de personajes importantes son eliminados unos tras otros, ventajas de moverse fuera de la continuidad.





El guionista Tom Taylor supo tomarle el pulso a los personajes y a las tramas desde el primer momento, su dinámica narración no nos deja un minuto de respiro y cada argumento que pone encima de la mesa es de un interés máximo incluso sabiendo el final de la historia (ya saben, el principio del videojuego). El apartado gráfico, sin contar con nombre de altos vuelos, consigue un estilo más o menos homogéneo y lo suficientemente atractivo como para que no nos saque de la lectura. Así Bruno Redondo, Mike S. Miller, Tom Derenick o Xermánico entregan páginas muy bien resultas y atractivas para el lector.





Toca echar la persiana hasta el próximo capítulo que, tal y como se ha dicho un poco más arriba, vendrá cargado de momentos mágicos. Para que se hagan una idea del interés que la serie ha despertado entre el respetable, ECC ha puesto en circulación hasta tres ediciones distintas de los mismo cómics: grapa, tapa blanda y tapa dura. Pocos tebeos se me vienen a la mente que hayan tenido este tratamiento en nuestro país. Por algo será.





