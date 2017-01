Zenith: Fase Cuatro Grant Morrison concluye su crónica del peculiar superhombre a todo color Un artículo de Javier Jiménez Jiménez - Introducido el 10/01/2017 Zenith: Fase Cuatro Reino Unido - 2016

Guionista: Grant Morrison, Mark Millar

Dibujante: Simon Coleby, Steve Yeowell

Editorial: ECC Ediciones - 128 páginas - color Precio: 14,95€

4/5 PUNTUACION Reino Unido - 2016Grant Morrison, Mark MillarSimon Coleby, Steve YeowellECC Ediciones - 128 páginas -14,95€



Nacido en la definitoria década de los 80, Zenith mostraba los rasgos característicos de los superseres británicos creados en aquel periodo: ruptura con las reglas establecidas, mirada socarrona a los valores vinculados hasta el momento a los luchadores por “el bien y la justicia” y una demoledora pátina de “grimangritismo”, o sea, ese giro hacia lo oscuro, lo tétrico y lo malrollero. Por esta razón, podemos ver en Zenith más de un punto formal en común con obras como Miracleman, Hellblazer y, ¿por qué no?, incluso Watchmen.





Un Mundo Mejor

Tras los sucesos del anterior volumen que culminaron con la derrota de los Multiangulares, Zenith ha vuelto a su vida de excesos, vicios y hits musicales en las listas mundiales dejando de lado sus actividades superheroicas. Sin embargo, el endurecimiento progresivo del discurso y las acciones de los integrantes del supergrupo Cloud 9 lo llevará a volver a entrar en contacto con Peter St John, convertido en una de las figuras más importantes de la política británica, para intentar poner fin a unos planes que según Lux, alter ego del líder de los Cloud 9 David Cambridge, llevarán al siguiente y necesario paso en la escala evolutiva de la vida en la Tierra.





Por supuesto, como suele pasar en todos los discursos de los megalómanos poderosos -y sí, en la actualidad nos va a tocar vivirlos gracias a la llegada del futuro villano omnidimensional Donald Trump -, la consecución de esa mejora evolutiva en pos de un futuro brillante pasa por el genocidio y el exterminio de millones de personas, empezando como no podía ser de otra manera por aquellos que osen pensar que ningún futuro que merezca la pena puede empezar con un crimen de dimensiones colosales.



Este tomo nos muestra por primera vez el mundo de Robert McDowell a todo color lo que, desgraciadamente, resta algo de garra al arte de Steve Yeowell . Sin embrago, la decisión de Morrison de dividir la acción entre el futuro en la sociedad soñada por Cloud 9 -con un innegable sabor a distopía clásica con El Día de los Trífidos o La Invasión de los Ultracuerpos como principales inspiraciones- y el presente del enfrentamiento de Zenith y su equipo con los aspirantes a tiranos mundiales otorga la fuerza suficiente al relato para convertirse en otra magnífica adición a la mitología de este inigualable personaje de 2000AD .





No se vayan todavía. Aún hay más…

El tomo se completa con dos historias extras aparecidas años después de la conclusión de las tramas principales de la serie que, como no podía ser de otra manera si hablamos de productos de los 80, terminaba con una suerte de cliffhanger que preparaba un nunca publicado nuevo volumen.





La primera de ellas está realizada por el equipo habitual y nos muestra a Peter St John convertido en el titiritero de la política inglesa gracias a el uso de sus poderes en personalidades como el mismísimo Tony Blair . Morrison carga en este escueto relato contra las clases dominantes británicas, los nuevos ricos y el depredador régimen británico basado en la opresión de las clases trabajadoras y los países del llamado tercer mundo.



Finalmente, el por aquel entonces desconocido Mark Millar nos trae un cuento corto en prosa llamado Relatos de las Tierras Alternativas que, con los dibujos de Simon Coleby , realiza un sarcástico recorrido por el género superheroico con impagables guiños a las mitologías de Marvel y DC .





