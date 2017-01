Deadpool comienza su carrera hacia los Óscar con este magnífico vídeo lanzado por Ryan Reynolds Masacre sigue arrasando en la temporada de premios fílmicos americanos Un artículo de Redacción - Introducido el 13/01/2017 Tweet Artículos relacionados · Deadpool no calla ni siendo figura de acción · Fox confirma oficialmente la secuela de Deadpool... y viene con Cable · La promoción surcoreana de Deadpool se va de flash mob Está claro que Deadpool fue una verdadera labor de amor para Ryan Reynolds. Tras la salvaje lucha por hacer realidad el film basado en el Mercenario Bocazas, llega la hora de recoger los frutos gracias al aluvión de nominaciones a los más importantes premios fílmicos americanos.



Poco esperaba Fox de esta pequeña película basada en un personaje Marvel pero, después de conseguir una taquilla mundial de más de 780 millones de dólares, parece que incluso la industria cinematográfica quiere premiar el empeño de Reynolds, los guionistas Rhett Reese y Paul Wernick, el director Tim Miller y, por supuesto, los rabiosos fans que apoyaron la película desde su concepción.



Tras recibir nominaciones y premios en los Globos de Oro, los MTV Movie Awards, los Teen Choice Awards y los Premios de la Crítica Cinematográfica, ahora Reynolds ha lanzado este simpático vídeo ara apoyar su candidatura a los Óscar 2017.



pic.twitter.com/TNorErkZXf — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 13 de enero de 2017



Y, aunque pueda parecer una broma, también lo era hace unos meses que una película de estas características se colara entre las nominaciones a lo mejor del año. Decisión que, por supuesto, nos parece perfecta ya que había llegado el momento de que el cine de superhéroes empezara a hacerse un hueco en los galardones cinéfilos.



Seguid conectados...





