Colección Extra Superhéroes #66 - X-Statix #2: De Entre los Muertos Viaje lisérgico al lado salvaje de los superhéroes Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 20/11/2016 Colección Extra Superhéroes #66 - X-Statix #2: De Entre los Muertos USA - 201

Guionista: Peter Milligan

Dibujante: Mike Allred

Editorial: Panini Cómics - 296 páginas - color Precio: 15,00€

Se trata de una de esas cosas que suelen estar delante de nuestras narices pero no nos damos cuenta hasta que es demasiado tarde. Solo tenemos que echar un ligero vistazo a las colecciones actuales de Marvel, esas que lucen en las estanterías tras varios reinicios seguidos (Marvel Now, All New Marvel…), la inmensa mayoría de ellas nos recuerdan poderosamente a esta creación de Peter Milligan y Mike Allred.





Tan solo hay una pequeña diferencia, cuando Fuerza-X (más tarde, X-Statix ) apareció en el año 2001, era la única cabecera de este tipo, pura locura pop en la que podía pasar de todo. Ahora da la impresión que ese concepto está sobreexplotado, los personajes de toda la vida han desaparecido para dejar paso a esta suerte de corriente moderna que, sí, es muy interesante, pero no deja de ser un experimento transitorio. Se echa de menos a La Casa de las Ideas clásica.





Sin embargo, y a pesar de que hay productos muy similares hoy en día, este Colección Extra Superhéroes #66 - X-Statix #2: De Entre los Muertos , no ha perdido ni un ápice de frescura ni de genialidad. Tercera entrega dedicada a recuperar una de las colecciones más llamativas que salieron de la “limpieza de cara” que Marvel practicó en la franquicia mutante tras la debacle de los 90. Los mencionados Milligan y Allred siguen a lo suyo, alejados del mundanal ruido que supone estar en una posición privilegiada dentro del evento de turno, con una libertad creativa que jugó a su favor.





La trama principal de esta nueva aventura no puede ser más alocada. Una cantante pop vuelve a la vida para convertirse en la estrella más mediática de la formación, hecho que ocasionará más de una disputa entre los distintos miembros del grupo. Pudo haber hecho mucho más ruido si atendemos al aspecto físico de la cantante, la mismísima Lady Di, Diana de Gales , era la primera opción. Sin embargo, Marvel tuvo que recular un poco debido a los desgraciados acontecimientos que tuvieron lugar. Todo esto no hace más que aumentar la leyenda y el misterio que envolvió (y sigue envolviendo) a la muerte de la Princesa.





El tándem formado por Milligan y Allred se entendió a la perfección desde la primera entrega e hizo un trabajo sobresaliente, lástima que muy pocos consiguieran pillar la broma, algo que se notó en las ventas de la colección, cifras que fueron decreciendo hasta que finalmente X-Statix fue cancelada. Aún así, no es momento para ponerse tristes ya que nos queda todavía una entrega por delante, un último volumen que cerrará definitivamente las aventuras del que podría ser el grupo de superhéroes más extraño de la historia.





