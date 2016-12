Sherlock Holmes Society Volumen 2 Elemental. Simplemente elemental Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 08/12/2016 Sherlock Holmes Society Volumen 2 Francia - 2016

Guionista: Sylvain Cordurié

Dibujante: Alessandro Nespolino y Ronan Toulhoat

Editorial: Yermo Ediciones - 112 páginas - color Precio: 24,00€

La literatura ha dado personajes a lo largo de la historia que, por mucho que se escriba sobre ellos, nunca pasan de moda. Podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos que Sherlock Holmes pertenece claramente a este grupo de creaciones, incluso perteneciendo a ese género, que casi siempre suele ser ninguneado por otros de "mayor" reconocimiento. En palabras de su propio autor, Arthur Conan Doyle, las aventuras de este detective inmortal no eran más que un trabajo que le proporcionara lo justo para pagar las facturas mientras que se dedicaba a otras obras de mayor valor literario. Cuesta creer todo esto teniendo en cuenta la popularidad de la que el personaje goza hoy en día.





Literatura, cine, televisión y, por supuesto, cómic. Nada se le escapa al morador del 221B de Baker Street, aunque hoy nos vamos a centrar en el Noveno Arte, donde el francés Sylvain Cordurié amplía en la maravillosa Sherlock Holmes Society todo el particular universo en torno a la figura del investigador. Yermo Ediciones , siempre pendiente de cualquier licencia que merezca ver la luz en nuestro país, ya nos trajo la primera entrega de esta serie en la que podíamos ver como Holmes prestaba sus servicios a la policía de Scotland Yard para intentar capturar a un imitador de otro ilustre, Jack el Destripador .





Lo que empezaba como otra aventuras más (bueno, todo lo que puede considerarse normal en la vida de Holmes) termina por sufrir bastantes giros que terminaran llevando al bueno de Sherlock hasta un pequeño pueblo de Irlanda del Norte, un lugar en el que la población ha sufrido un descenso bastante preocupante y misterioso. Indagando entre tanto misterio, saldrán a relucir los verdaderos culpables de tan extrañas desapariciones, personas bastante influyentes de la comunidad científica británica. Es en este preciso momento cuando se desata una espiral de violencia comandada por matones de todo tipo, doctores con muy malas intenciones y…bueno, digamos que algún que otro “famoso” termina por unirse a la fiesta.





En esta segunda y última entrega, los misterios siguen sucediéndose uno detrás de otro. Una vez descubierta la identidad del responsable del “diezmo demográfico” de Keelodge, tanto Holmes como los que le rodean corren peligro. El ataque sufrido en su casa va a tener consecuencias importantes, esta vez, puede que sus investigaciones hayan ido demasiado lejos y se haya metido donde no debía. Nada detiene al sagaz detective, seguirá tirando del hilo y descubrirá que el misterio que tiene entre manos cobra proporciones gigantescas cuando el destino de todo Londres está en juego.





El guión de Cordurié es puro desenfreno, no deja ni un minuto de respiro, tan trepidante como atmosférico. La trama detectivesca avanza con paso firme mientras que se mezcla con todo tipo de giros terroríficos, donde nada es lo que parece y el lector no sabe qué se va a encontrar al pasar la página. Irá descubriendo las pistas al mismo tiempo que el personaje principal, así que desempolven sus viejas lupas y empiecen a hacer sus propias cábalas. Al igual que en la primera entrega, el apartado gráfico recae en dos dibujantes distintos (cada volumen de Yermo contiene dos álbumes franceses), siendo Alessandro Nespolino y Ronan Toulhoat los elegidos para cerrar una saga magnífica, una lectura majestuosa que nos devuelve a un personaje atemporal y, por lo que estamos viendo, inmortal. Y que siga así por muchos años.





