Saga: Capítulo Seis Hazel se enfrenta a su mayor desafío: El colegio Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 02/01/2017 Saga: Capítulo Seis USA - 2016

Guionista: Brian K. Vaughan

Dibujante: Fiona Staples

Editorial: Planeta Cómic - 152 páginas - color Precio: 16,95€

Aunque hemos hablado y recomendado esta serie varias veces desde nuestra web, nunca es tarde para dejarse arrastrar por la mezcla de géneros que es Saga, una historia sobre la familia, repleta de ciencia ficción, drama, humor y aventuras como solo Brian K. Vaughan podría imaginar. Ahora, tras el pertinente hiato provocado para que la ilustradora Fiona Staples pueda cumplir sobradamente con los plazos de entrega sin que su arte se resienta, nos llega el esperado sexto tomo de la historia con muchos más cambios de los habituales.





Y es que al final de la anterior entrega éramos testigos del paso del tiempo, y comprobábamos como Hazel , el encantador bebé de Marko y Alana que nos servía de narradora de la historia, crecía ante nuestros ojos e incluso nos hablaba de lo que le pasaba por la cabeza. También se ha producido un cambio importante ya que los padres de Hazel ya no están con ella, por motivos que aquí no desvelaremos, y la historia sufrirá una subdivisión más, contándonos en este volumen varias historias simultáneas que siguen de forma separada a los distintos protagonistas de la serie.





Aprovechando que las tramas están muy repartidas, Vaughan cede el protagonismo a Upsher y Doff , una pareja homosexual de periodistas que llevan varias entregas intentando hacerse con la exclusiva de que Marko y Alana, pertenecientes a razas en constante conflicto, han sabido dejar a un lado sus diferencias para formar juntos una familia, lo que sin duda acabaría con años de guerra interplanetaria y arrojaría una nueva perspectiva a la situación. Aunque su investigación quedó en suspenso debido a su encuentro con la caza recompensas The Brand , la muerte de esta ha vuelto a darles la ansiada libertad de información, así que han decidido volver sobre sus pasos y atar todos los cabos sueltos.





De esta forma, y sin perder de vista a personajes tan imprescindibles como el Príncipe Robot IV , empeñado ahora en formar una familia monoparental junto a su hijo, seremos testigos del acercamiento entre Alana y Marko, reunidos de nuevo después de mucho tiempo separados, asistiremos al regreso de The Will , veremos como Hazel da sus primeros pasos académicos en su nuevo colegio y acompañaremos a Klara e Izabel como sus nuevas cuidadoras. Un nuevo capítulo de esta original serie, que nos demuestra en cada tomo que el final puede estar tan cercano o lejano como sus creadores quieran.





