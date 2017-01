100% Marvel - Caballero Luna #4: Bienvenido a Nuevo Egipto Abra los ojos, Mr. Luna Un artículo de Javier Jiménez Jiménez - Introducido el 03/01/2017 100% Marvel - Caballero Luna #4: Bienvenido a Nuevo Egipto USA - 2016

Guionista: Jeff Lemire

Dibujante: Greg Smallwood

Editorial: Panini Cómics - 128 páginas - color Precio: 12,00€

La historia del Caballero Luna es una de las más ricas en lo referente a las creaciones del universo Marvel. Creado por Doug Moench en las páginas de Werewolf by Night, el personaje pronto pasó a convertirse en un hit imparable gracias a su incomparable diseño, original planteamiento y fragmentada psique. Su éxito se debe, por mucho que pese a esos fans cortos de mira que aseguran que no es más que una pobre copia de Batman, no tanto a los múltiples gadgets, aventuras exóticas y villanos excéntricos sino a esa dividida mente que le obliga a tomar diferentes personalidades en su inacabable lucha contra el crimen.



Moench curtió su pluma en los cómics de terror con publicaciones como Adventure into Fear, The Frankenstein Monster o Creepy lo que le permitió inundar sus primeras historias con el personaje de ese ambiente malsano y asfixiante en el que un “héroe” de las características del Caballero Luna podía considerarse la luz al final del túnel. Por supuesto, la llegada definitoria de Bill Sienkiewicz al título ayudó a cimentar su fama y el hipnótico arte del dibujante de Pensilvania quedó indeleblemente asociado al Puño de Konshu.





Aquí dentro somos multitud

El Caballero Luna es Marc Spector, implacable mercenario con curiosas aficiones nocturnas. Pero también es Steven Grant, rico playboy amante de la vida rápida y los juguetes caros. Y, por supuesto, también es Jake Lockley, taxista con suficientes conexiones en los bajos fondos como para poder rastrear a cualquier criminal que ose romper la ley en su ciudad. Esta naturaleza cambiante, reflejo del satélite natural de nuestro planeta, le confiere una personalidad impredecible perfecta a la hora de enfrentarse a los estrafalarios villanos que se cruzan con él aunque algo más complicada cuando tratamos de medir su salud mental.





Tras múltiples títulos que encontraron mayor o menor fortuna editorial y, que en algunos contados casos, olvidaron por completo la esencia misma del Caballero, Marvel decidió encargar la última versión del personaje a uno de los más innovadores y sorprendentes guionistas de la actualidad: Warren Ellis . El resultado fue una mirada inédita a la psique del héroe que vino acompañada de una profunda redefinición gráfica de su estética y una nueva forma de referirnos a él: Sr. Luna . Gracias a los dibujos de Declan Shalvey , los guiones de Ellis nos presentaron una nueva dimensión en la locura de Spector y devolvieron al personaje a sus cotas de éxito previas con historias que mezclaban el tecnothriller , el cómic de superhéroes y la realidad sociopolítica actual.



Como sugirió nuestro compañero Rodrigo de Arizaga en su Atalaya del Vigía dedicada a la ultima etapa del personaje, la colección pasó a convertirse en una suerte de Leyendas de Batman -ahí tenemos de nuevo la aparente unión en los destinos de ambos personajes- recibiendo a guionistas que podían ofrecer al lector sin tener que preocuparse de una cerrada continuidad, como demuestran los posteriores arcos argumentales de Brian Wood Culen Bunn .





Soy el Caballero Luna, lunático

El último en incorporarse al selecto grupo con el destino del servidor de Konshu no es otro que Jeff Lemire. Curtido en el cómic independiente, el guionista canadiense se ha convertido en uno de los pesos pesados del cómic superheroico gracias a su trabajo en DC (Liga de la Justicia Oscura, Animal Man, Green Arrow…) y Marvel (La Extraordinaria Patrulla-X, El Viejo Logan, Ojo de Halcón…). Su indudable capacidad para la caracterización de personajes, predilección por los temas profundos disfrazados de entretenimiento masivo e inclinación por protagonistas con complicadas conexiones a la realidad lo convertían en una elección perfecta para el título.





Marc Spector despierta en una institución mental sin recuerdos de cómo ha llegado allí. Cuando descubre que, según la plantilla del siniestro lugar, lleva años recluido y todas sus memorias de su existencia como el Caballero Luna no son más que delirios, nuestro protagonista emprenderá una búsqueda que puede llevarle a recobrar su vida como justiciero o sumir su fragmentada mente en la más profunda demencia.





La elección de recuperar a Greg Smallwood , que ya ilustró el arco guionizado por Wood, para continuar las aventuras del personaje se convierte en un nuevo acierto gracias a su genialidad en las composiciones, uso de los espacios vacíos y capacidad para plasmar la acción con un aparentemente inacabable abanico de estilos artísticos. Especial mención merecen las planchas en la que el ilustrador retrata los recuerdos de Spector y que remiten directamente al arte de Sienkiewicz para deleite de los fans más veteranos del Sr. Luna.



En resumen, una más que recomendable adición a la historia del personaje que continuará en un segundo tomo con el mismo equipo creativo y, esperemos, una respuesta al intrigante final de este tomo.





