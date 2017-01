Marvel Saga #20 - El Asombroso Spiderman #7: A Flor de Piel Spiderman se enfrenta a nuevos enemigos y revive viejos traumas Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 07/01/2017 Marvel Saga #20 - El Asombroso Spiderman #7: A Flor de Piel USA - 2016

Guionista: J.M. Straczynski, Samm Barnes

Dibujante: Mike Deodato Jr, Scot Eaton

Editorial: Panini Cómics - 208 páginas - color Precio: 18,00€

Aunque parece que la línea Marvel Saga está llamada a recuperar de forma exclusiva la cabecera Amazing Spiderman y la longeva estancia de J.M. Straczynski en la serie, Panini ha decidido hacer una excepción con el séptimo tomo dedicado al trepamuros dentro de la línea y es que la ocasión lo merece. El pasado tomo incluía la saga Pecados del Pasado que contenía la verdad sobre un oscuro secreto de dos de los secundarios más importantes de la serie, Norman Osborn y Gwen Stacy. La infidelidad de la entonces novia de Peter con su enemigo y las repercusiones de este hecho eran demasiado grandes para contenerse en la saga en seis partes de Straczynski.





Por eso, en la serie Spectacular Spider-man , y desde otro punto de vista, la historia continuaba en Pecados Recordados , dándonos información adicional sobre como había sucedido todo, la forma en la que había afectado a los personajes y, en definitiva, como quedaba todo tras este devastador hecho. Y es que las reacciones de los fans tras la publicación de Pecados del Pasado no fueron muy amigables y todos pedían a gritos una explicación más pausada de esta historia de infidelidades y embarazos no deseados. Samm Barnes era el encargado de contarnos esta historia ampliada, siempre con el beneplácito de Straczynski, guionista de la serie “hermana” y arquitecto entonces de los destinos del personaje. Scot Eaton se encarga del dibujo de esta saga, dando la réplica a Mike Deodato Jr .





Sin embargo, los fans del tándem Straczynski-Deodato pueden respirar tranquilos, ya que este volumen incluye además el siguiente arco argumental de su estancia en la serie central, A Flor de Piel , en la que de nuevo se recupera a un personaje del pasado de Peter, Charlie Weiderman , quien al igual que nuestro protagonista, sufrió de acoso escolar durante sus años de instituto. Ahora, un experimento va a darle la oportunidad de conseguir el poder y el respeto que nunca tuvo, aunque los resultados no serán los esperados y Peter terminará haciendo frente a una nueva amenaza bajo la que se esconde aquel que una vez fue su amigo.





Dos historias de muy distinto corte, que utilizan el socorrido truco de rebuscar en el pasado no conocido de nuestros héroes para rescatar momentos e incluso personajes que hasta ahora eran desconocidos por los fans. Una nueva muestra del buen hacer de Straczynski como guionista, que sin duda sabe sacar todas las posibilidades del personaje como hacía años.





