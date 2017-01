Philémon Integral 2 ¡Que vuele la imaginación! Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 14/01/2017 Philémon Integral 2 Francia - 2016

Guionista: Fred

Dibujante: Fred

Editorial: ECC Ediciones - 288 páginas - color Precio: 35,00€

5/5 PUNTUACION





Philémon Integral 2 continúa con las aventuras de Philémon, Barthelemy, el tío Félicen y el burro Anatoile , personajes todos ellos salidos de la cabeza de Fred , autor francés que firmó este viaje lleno de imaginación y buenos momentos. La historia de un joven que se mueve por un paisaje totalmente surrealista y fantástico, repleto de situaciones absurdas y seres que pueblan islas que originalmente eran letras en un mapa. Es precisamente unas de estas letras, la “a”, a la que quiere regresar el bueno de Barthelemy ya que su existencia en el mundo real parece no haber sido todo lo feliz que él hubiese deseado.





Para tal empresa contará con inestimable ayuda de Philémon y Félicen, siempre dispuestos a echar una mano a sus amigos. Es en este momento, que las piezas están dispuestas sobre el tablero, cuando Fred aprovecha para introducir un desenfreno de momentos llenos de imaginación desbordante. Secuencias oníricas que, en un primer momento, nos dejarán completamente desconcertados pero que, si nos metemos de lleno en el juego, no podremos dejar de pasar página tras página.





Y ojo a la habilidad que el autor demuestra a la hora de jugar con la composición de páginas y despliegue de viñetas. Estamos hablando de un tebeo que apareció entre 1970 y 1977, y el uso que hace del lenguaje del cómic es sencillamente perfecto, saltándose las reglas establecidas con el único fin de deleitar al lector. Estén preparados para ver como las viñetas se parten por la mitad, se retuercen, se cambian de orden, se vuelven pequeñas o grandes…





Todo un festival visual que nos recuerda poderosamente a otros genios como Winsor McCay y su Little Nemo in Slumberland . Referencia que nos hace suponer que no estamos ante un cómic al uso, no solo por su estructura sino por todos los temas que se tocan a lo largo de las páginas que componen el volumen. Una segunda entrega que dará paso a la tercera y última, toda una pena ver como se aproxima el final de una obra cuya publicación en nuestro país ha sido uno de los acontecimientos de los últimos años en el mundillo del cómic. Ahora, toca disfrutar con la lectura y posteriores relecturas. La ocasión bien lo merece.





