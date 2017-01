Las Minis de Masacre #5: Masacre vs X-Force - Masacre vs Ojo de Halcón Héroes en mala compañía Un artículo de Rodrigo Arizaga Iturralde - Introducido el 27/01/2017 Las Minis de Masacre #5: Masacre vs X-Force - Masacre vs Ojo de Halcón USA - 2016

Guionista: Duane Swierczynski, Gerry Duggan

Dibujante: Pepe Larraz, Matteo Lolli

Editorial: Panini Cómics - 240 páginas - color Precio: 21,95€

A razón de dos miniseries por volumen esta quinta entrega de Las Minis de Masacre recurre al formato crossover mediante dos propuestas que, en cierta forma, representan dos épocas concretas y sus distintos modos de abordar el cómic de superhéroes. La primera, no exenta de cierta nostalgia culpable, vuelve a los orígenes editoriales del protagonista para enfrentarle con X-Force , el grupo sustituto de Los Nuevos Mutantes donde Masacre realizó sus primeras apariciones como villano. Apariciones que le servirían para acabar obteniendo cabecera(s) propia(s).





Mediante una premisa con viajes temporales de por medio, el guionista Duane Swierczynski relata un encuentro “ perdido ” con Cable y sus pupilos anterior al debut de Wilson. Una historia repleta de paradojas temporales en la que Masacre recupera su antigua faceta de villano y la trama rescata el estilo que caracterizaba el cómic de superhéroes de los primeros años noventa: argumentos simplones llenos de violencia sin sentido, personajes “ molones ” de una pieza, tiroteos y explosiones continuos sin venir a cuento... La diferencia fundamental estriba en el consciente tono de (auto)parodia que Swierczynski imprime al resultado y que incluye robots de combate en la Guerra de Secesión, un paseo por la China imperial o la aparición de un Adolf Hitler acosado por viajeros temporales que buscan asesinarle (sic). Elementos tremendamente dispares que el español Pepe Larraz plasma con eficaz versatilidad.





En cambio el encuentro con Ojo de Halcón que ocupa la otra mitad del tomo se adscribe al presente mas reciente. No solo por utilizar detalles de la actual continuidad –Masacre ejerciendo de padre de una niña; la Gata Negra convertida en una villana sin escrúpulos- sino porque el guionista Gerry Duggan decide dejar de lado el estilo salvaje que él mismo cultiva en la serie regular del personaje para abrazar la modalidad Marvel hipster en la que se inscriben las recientes aventuras en solitario del arquero púrpura.





Como si se tratase de una buddy movie a tres bandas entre Wilson, Clint Barton y Kate Bishop –la “ otra ” Ojo de Halcón- la segunda historia plantea una intriga sobre archivos secretos robados y lavados de cerebro donde el trío protagonista debe enfrentar no solo a sus enemigos, sino también evitar hacerlo entre sí debido a la disparidad de sus personalidades y métodos. Una historia que, si bien queda lejos de las virguerías narrativas vistas en la serie de Ojo de Halcón, luce un dibujo sencillo y eficaz obra de Matteo Lolli que no desmerece el apartado gráfico de aquella. Dos propuestas distintas pero complementarias que, sin marcar un punto de referencia en la trayectoria del personaje, sintetizan las virtudes responsables de su popularidad.





