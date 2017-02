Las Minis de Masacre #6: El Arte de la Guerra - Masacre vs Thanos Guerra, muerte y chimichangas Un artículo de Rodrigo Arizaga Iturralde - Introducido el 04/02/2017 Las Minis de Masacre #6: El Arte de la Guerra - Masacre vs Thanos USA - 2017

Guionista: Peter David, Tim Seely

Dibujante: Scott Koblish, Elmo Bondoc

Editorial: Panini Cómics - 200 páginas - color Precio: 18,95€

3,5/5 PUNTUACION USA - 2017Peter David, Tim SeelyScott Koblish, Elmo BondocPanini Cómics - 200 páginas -18,95€

Continuando la recopilación de las abundantes miniseries inéditas del Mercenario Bocazas, Las Minis de Masacre ofrece en esta sexta entrega dos nuevas historias que tienen en común el tomar prestadas premisas "serias" para dinamitarlas introduciendo a tan imprevisible protagonista como el que nos ocupa.



De esta forma, en El Arte de la Guerra Peter David adapta el famoso tratado bélico milenario escrito por el famoso estratega chino Sun Tzu. ¿O habría que decir escrito por Wade Wilson? Contratado para asesinar (viaje en el tiempo mediante) al citado autor, los escritos del difunto llaman la atención de Masacre, quien decide publicarlos con su propio nombre tras atisbar su potencial comercial. Sin embargo, la falta de interés de los editores le lleva a provocar una guerra entre Asgard y la Tierra como estrategia comercial para potenciar el interés por la obra (sic).





Citando y reinterpretando convenientemente los capítulos del texto original, David hace desfilar por las páginas de la miniserie a la plana mayor del universo Marvel arrastrados a su pesar a una gran batalla interdimensional encabezada por Loki y su hermanastro Thor y en la que el guionista reserva un destacado hueco para su querido Hulk . Plagada de gags metalingüísticos -como el de las diversas metamorfosis de Loki durante los últimos años- y referenciales -Hulk y Loki reinterpretando su famosa escena conjunta en Los Vengadores (2012) de Joss Whedon - marca de la casa, David firma un agradable divertimento que se lee en un suspiro y cuenta con el plus de los lápices de Scott Koblish , que aporta agradecidas cotas de expresividad y detalle a una trama en la que abundan las escenas protagonizadas por gran multitud de personajes.





Precisamente el dibujo es el principal talón de Aquiles de la segunda historia del tomo, en la que Masacre cruza su camino con Thanos . Los lápices de Elmo Bondoc acusan ciertas carencias en su acabado que la ayuda de un entintador tal vez podría haber suavizado y el resultado acaba dando un aspecto dejado, casi amateur, que desluce aún más si lo comparamos con el de la miniserie previa.





Un hándicap que resta parte de sus méritos al guión de Tim Seeley , que parte de una intrigante premisa –que sucedería en el universo si nada pudiese morir- para elaborar una suerte de buddy movie cósmica entre el Mercenario Bocazas y el Titán Loco. Unidos y enfrentados al mismo tiempo por su especial relación personal con la personificación de la Muerte , Seeley saca partido al contraste entre ambos personajes y las chispas que surgen de su no precisamente amistosa relación. Una unión forzosa donde en ocasiones la mayor amenaza para el dúo no son los héroes y villanos que surgen a su paso, sino las ganas de liquidarse el uno al otro y que da pie a algunos gags bastante salvajes. La aparición de caras conocidas de ambos ¿antihéroes? y su tránsito por lugares tan dispares como el espacio profundo, el Infierno o la Nada adornan una trama que, entre chiste y chiste, no esquiva ocasionales reflexiones sobre cuestiones tan sesudas como la vida, la muerte y la relación directa entre ambas.





