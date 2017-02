Tex: El Hombre de Atlanta Una de cowboys Un artículo de Mario de Olivera - Introducido el 07/02/2017 Tex: El Hombre de Atlanta Italia - 2016

Guionista: Claudio Nizzi

Dibujante: Jordi Bernet

Editorial: Panini Cómics - Aleta Ediciones - 240 páginas - color Precio: 30,00€

4,5/5 PUNTUACION Italia - 2016Claudio NizziJordi BernetPanini Cómics - Aleta Ediciones - 240 páginas -30,00€ Tweet Artículos relacionados · Oro bajo la Nieve · Gary Frank se va al Oeste con Tex · Torpedo 1936 Menuda sorpresa nos hemos encontrado con la publicación del presente volumen, editado a cuatro manos entre Panini Cómics y Aleta Ediciones, una aventura muy especial del ranger Tex Willer, personaje perteneciente al fumetti italiano que lleva publicándose desde hace ya más de cincuenta años. Durante todo este tiempo, muchos han sido los artistas que han dado su propia versión del cowboy, el asunto da para bastante, pero esta historia supone la única firmada por nuestro Jordi Bernet, todo un nombre importante dentro del noveno arte patrio gracias a su sobresaliente Torpedo.



Tex: El Hombre de Atlanta se convierte en todo un ejercicio de puro entretenimiento desde su primera página, un western clásico que, gracias a los maravillosos lápices de Bernet y al acertado guión de Claudio Nizzi, no debería faltar en ninguna tebeoteca que se precie. Y eso que no estamos hablando de material inédito en nuestro país, puesto que la obra ya tuvo una primera edición por parte de Planeta DeAgostini hace ya algún tiempo, pero esta vez ha sido coloreado (con bastante buen gusto, por cierto) y casi podríamos afirmar que se trata de una obra nueva.





Corría el año 1948 cuando Gian Luigi Bonelli y Aurelio Galleppini daban el pistoletazo de salida a una colección que nadie podría imaginar hasta donde iba a llegar, toda una institución dentro del tebeo italiano y premiado hasta decir basta. Y encima tendrán que lidiar con un género tan complicado como es el western que, históricamente, siempre ha sido un poco más “duro” entre los aficionados a las viñetas, un mal menor si tenemos en cuenta la calidad de muchos de los relatos.





Como por ejemplo este, una historia donde no falta ni un solo elemento que lo haga grande: peligrosos forajidos, chicas bonitas, la búsqueda de un tesoro oculto, traiciones… Todos ellos consiguen mantener al lector completamente en vilo con una historia muy cinematográfica que puede ser disfrutada al máximo por todo aquel que decida acercarse al espléndido volumen. No hace falta ser una eminencia en la historia personal de Tex, la lectura es una delicia incluso para profanos como aquí un servidor.





Un relato que va evolucionando a medida que avanza la narración, introduciendo nuevos personajes y situaciones para hacerlo más que interesante. A esto ayuda bastante los lápices de un Jordi Bernet inspiradísimo, su estilo se adapta a la perfección a las exigencias del guionista y su inconfundible trazo brilla más que nunca gracias al color aplicado para la ocasión. Un volumen que hará las delicias de todo aquel amante al buen cómic y que si, también gusta de las pelis del oeste, el disfrute será pleno.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.