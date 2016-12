La Herencia de la Ira Legado sangriento Un artículo de Rodrigo Arizaga Iturralde - Introducido el 03/11/2016 La Herencia de la Ira USA - 2016

Guionista: Jason Aaron

Dibujante: Ron Garney

Editorial: Panini Cómics - 136 páginas - color Precio: 15,00€

Con una habilidad especial para cultivar la serie negra más cruda y brutal a la hora de edificar sus proyectos más personales, Jason Aaron parece haber encontrado su nicho predilecto en lo que podría bautizarse como noir sureño. Originario de dicha región de los EE.UU. no es la primera vez que el guionista demuestra el potencial narrativo de los ambientes rurales, conservadores y violentos del llamado American Gothic. Ni tampoco la segunda.





La Herencia de la Ira parece llevar dichas constantes un paso más allá con una trama que, de ser cierta la introducción del tomo firmada por el propio Aaron, no se limita a reproducir lugares y personajes que le son conocidos, sino que está fuertemente enraizada en su propio trasfondo personal y su árbol genealógico. Partiendo de tan peliaguda fuente de inspiración, el creador de Scalped construye su trama alrededor de Ira Rath , un maduro sicario tan eficaz y profesional como brutal y carente de escrúpulos. Un bastardo integral fruto de un largo linaje marcado por la violencia que, en el ocaso de su vida, acepta un trabajo que implica seguir regando el apellido familiar con la sangre de su sangre. Una trama sencilla en su premisa, incluso tópica si se quiere, pero enriquecida por detalles en lo referente al retrato de los protagonistas y su historia familiar que aportan una agradecida personalidad.





Thriller seco y con escenas de violencia explícita –la de presentación del protagonista, que incluye a una pareja y a un bebe en su sillita, resulta escalofriante por la frialdad con la que está narrada- Aaron enriquece el mismo con una reflexión sobre el peso e influencia del legado familiar cuyo fatalismo, de tintes casi religiosos, proporciona mayor resonancia tanto a los personajes como a su violento desarrollo. Pero además del tono crepuscular de la narración y de los penetrantes diálogos, buena parte del contundente resultado se debe a la solidez de las ilustraciones de Ron Garney . Además de su contrastada solvencia como storyteller y su dominio de la anatomía y expresividad de los personajes, el dibujante muestra aquí su habilidad para la narración realista, plasmando sin concesiones y con un tono carente de ironía las escenas de violencia. Pero también su ingenio para manipular estéticamente ese tono realista conforme a las necesidades del guión, sirviéndose de tonos cálidos y luminosos para los flashbacks que narran la historia de la familia Rath o sombreado con contrastes próximos al blanco y negro para subrayar los momentos emocionalmente más devastadores.





La Herencia de la Ira supone una propuesta emotiva y violenta que llega mucho más lejos del nivel alcanzado por anteriores colaboraciones de este tándem creativo en sus trabajos conjuntos en el campo de los superhéroes. Una obra autoconclusiva -pero que entreabre la puerta a la interesante posibilidad de explorar el linaje Rath y la historia de sus temibles integrantes- que deja al lector con ganas de ver futuras colaboraciones del dúo Aaron/Garney desarrolladas en la misma línea.





