Leyendas Viejos héroes para nuevos tiempos Un artículo de Rodrigo Arizaga Iturralde - Introducido el 04/12/2016 Leyendas USA - 2016

Guionista: John Ostrander y Lein Wein

Dibujante: John Byrne

Editorial: ECC Ediciones - 160 páginas - color Precio: 16,95€

3,5/5 PUNTUACION USA - 2016John Ostrander y Lein WeinJohn ByrneECC Ediciones - 160 páginas -16,95€ Tweet Artículos relacionados · Superman-Batman: Mundos Mejores · Superman: American Alien · Green Arrow de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino Crisis en Tierras Infinitas marcó claramente un antes y un después dentro del universo DC. Sus personajes fueron relanzados en sus propias series individuales, en varios casos con un nuevo origen. Pero más allá de fugaces apariciones y menciones casuales aún faltaba la sensación de que dichos personajes compartían un mismo universo interconectado. Un vacio que Leyendas se ocupó de rellenar.



Con un pie en pasado y otro encaminándose hacia el futuro, Leyendas supuso el primer gran evento de la nueva DC y el encargado de colocar sus remozadas figuras sobre el nuevo tablero. No solo las más conocidas –Superman, Batman, Wonder Woman-, sino también nuevas y actualizadas versiones –Wally West como nuevo Flash, Guy Gardner como el Green Lantern titular de la Tierra-, formaciones emblemáticos –las nuevas versiones de la JLA y el Escuadrón Suicida- y el debut en la continuidad de personajes originalmente pertenecientes a otras editoriales como Shazam –aquí aún llamado Capitán Marvel- y Blue Beetle. Todos ellos se ven envueltos aquí a su pesar en los planes de Darkseid y sus lacayos –también en su primera aparición post-Crisis- para eliminar a los héroes de la Tierra. Planes que esta vez obedecen a una estrategia más ladina consistente en volver contra los héroes a la propia gente a la que protegen. Sembrando el odio entre los ciudadanos mediante agentes infiltrados en los medios y eventos milimétricamente calculados, el señor de Apokolipsis logra resquebrajar la imagen e intenciones de estos héroes hasta el punto de forzar un edicto gubernamental que prohíbe sus actividades.





La trama escrita a cuatro manos por John Ostrander y Lein Wein reflexiona en última instancia sobre el concepto de superhéroe y los valores que implica respecto a la sociedad. Una reflexión que, en una época donde este tipo de personajes estaban siendo deconstruidos desde una perspectiva realista –son los tiempos de Watchmen y El Retorno del Caballero Oscuro -, decide optar por la opción contraria con una historia ligera y luminosa. Historia que pese a contener escenas de cierta crudeza – Robin siendo linchado por una turba furiosa, el villano Macroman accidentalmente incinerado por el Capitán Marvel y el trauma que esto causa a su parte humana-, reivindica valores como la nobleza, el juego limpio e incluso cierta ingenuidad a la hora de retratar a los superhéroes. Una opción que resulta más próxima a los cómics de la Edad de Oro que a los cínicos y sórdidos años ochenta.





Un John Byrne en su momento de mayor explosión creativa se responsabilizó de la parte gráfica, aportando una solvente narrativa y diseño de personajes que, sin embargo, no ocultan su recurrente fobia a dibujar fondos detallados. Así en varias ocasiones se hace demasiado evidente el recurso del dibujante a superficies neutras, descargando la fuerza de las viñetas en la expresividad de los personajes o en la cinética de la acción. Algo que no le impide sin embargo firmar varias imágenes de potencial icónico.





Leyendas acusa el paso del tiempo –diálogos reiterativos en exceso; resúmenes de la trama en cada entrega heredados de su formato original como miniserie; referencias temporales desfasadas encabezadas por la aparición de Ronald Reagan como presidente- y su condición de crossover –la subtrama perdida de Superman que fue desarrollada en su propia serie; la fugaz y forzada aparición final de Wonder Woman-. Pese a todo ello aún resulta un trabajo de innegable solidez que funciona como una capsula del tiempo de una de una forma de abordar el cómic de superhéroes donde lo sencillo no estaba reñido con lo creativo.





Opinión de los lectores No hay mensajes publicados, publica el tuyo . La identificación es voluntaria pero te permite mantener tu nombre y avatar. Hazlo desde aquí Nombre: Texto: Introduce el código de validación inferior en la casilla:





Normas de uso: -Agradecemos cualquier punto de vista adicional sobre el artículo.

-Tu comentario nos aportará más si no descalifica la opinión del redactor y aporta tus propias razones al debate. Cualquier corrección será, por supuesto, bienvenida.

-Está prohibido el spam, los enlaces a contenido ilegal y las descalificaciones.

-Este formulario no procesa html.