R.L. Stine escribirá el Hombre Cosa para Marvel Germán Peralta ilustrará la colección guionizada por autor de la serie Escalofríos Un artículo de Redacción - Introducido el 11/12/2016 R.L. Stine, autor de la serie de novelas Escalofríos, será el encargado de la nueva serie protagonizada por el Hombre Cosa. El novelista de 83 años se estrena así en el universo Marvel con una propuesta que parece perfecta para él y que rebosará esa unión entre terror y humor que ha servido de sello personal a sus creaciones.





El dibujante German Peralta y el portadista Tyler Crook se unirán a Stine en una propuesta que llevará a nuestro protagonista a Burbank , hogar de la editorial DC Comics , preguntándose por qué no forma parte de ninguna de esas megaproducciones superheroicas tan populares en nuestro cine actual. Y otra cosa: tras años de silencio, el Hombre Cosa podrá hablar ahora y lo hará con un a gran carga de sarcasmo.



Stine ha afirmado que gran parte de su inspiración siempre ha provenido de Historias de la Cripta que " eran historias aterradoras, realmente espantosas y sangrientas con un giro sorpresa final " y que, aunque ya ha presentado a un buen número de criaturas pantanosas en sus novelas, tiene pensadas historias con " mucha acción y violencia, grandes dosis de terror y mucha diversion ".



Además de la historia principal, el título contendrá en cada número un cuento de terror escrito por Stine e ilustrado por artistas invitados, siendo el primero de ellos Daniel Johnson .

