Batman: Tierra de Nadie #2 Batman y su equipo ayudan a recuperar una Gotham abandonada a su suerte Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 12/01/2017 Batman: Tierra de Nadie #2 USA - 2016

Guionista: Bob Gale, Devin Grayson, Greg Rucka, Ian Edginton

Dibujante: Alex Maleev, Dale Eaglesham, Frank Teran, Roger Robinson

Editorial: ECC Ediciones - 368 páginas - color Precio: 33,50€

3,5/5 PUNTUACION

Los fans aún recordamos con temor los desastrosos resultados que la llegada del sello Image supuso para las dos grandes editoriales americanas al intentar plagiar de forma descarada su modelo de negocio que, con el tiempo, hemos evidenciado que no era el más indicado para replicar. Recordemos que en sus primeros pasos, Image no era el sinónimo de calidad que hoy ha logrado a base de esfuerzo y buenas historias y que entonces se limitaba a publicar portadas holográficas que, a menudo, contenían cómics que se basaban en los dibujantes y no en los guionistas con unos resultados que no pasaban del aprobado justito. Las series de Batman seguían publicándose de forma paralela mes a mes, es decir, que casi todos los meses había algún evento que pasaba de una serie a otra, lo que significaba una gran labor de coordinación por parte de los editores, para que lo que nos contaban ese mes en Detective Comics no se contradijera con lo que acababa de pasar en Shadow of the Bat.





Esta coordinación editorial, construida sobre la base de grandes historias nos dejó sagas como Cataclismo o Contagio que, básicamente, sumían a la ciudad de Gotham en algún tipo de enorme desastre que Batman tenía que solucionar desde su epicentro. Muchos fueron los guionistas que abandonaron el barco en esa época incapaces de desarrollar sus propias historias, debido a que el protagonista tenía que estar haciendo “otras cosas” ese mes, presionados por la editorial para cumplir plazos de entrega o para que la trama encajase a la perfección con el crossover de turno.





Sin embargo, Greg Rucka supo concebir una historia grupal, que saltaba de una serie a otra durante varios meses, manteniendo la calidad necesaria en este tipo de historias, y coordinando a la perfección a escritores como Bob Gale , Devin Grayson o el veterano Dennis O´Neil , para dejarnos una historia sobre Gotham como un personaje más de la serie que se lee de forma adictiva de principio a fin.





Tras el impresionante terremoto que ha asolado la ciudad, el caos y la anarquía reinan por doquier entre los restos de Gotham y la ausencia de Batman no ayuda a que unos exhaustos Gordon, Azrael y Oráculo mantengan el orden en la ciudad. En vista de la situación, el gobierno decide evacuar la ciudad y convertirla en la Tierra de Nadie que da título a la saga. Batman regresará a lo que queda de su ciudad para intentar poner orden, aunque el Joker también volverá, y lo hará de forma letal para uno de los personajes secundarios de esta historia. ECC finaliza con este tomo la recopilación cronológica de todo el material relacionado, incluyendo especiales y cruces con series como Young Justice , lo que demuestra la ardua labor de la editorial que ha sabido rescatar esta entretenida historia, olvidada entre los inmensos archivos de la editorial.





