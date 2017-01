La Patrulla Condenada de Grant Morrison Libro 1: Desde las cenizas Bienvenido al cómic en el que todo es posible Un artículo de José María Pérez Cuajares - Introducido el 25/01/2017 La Patrulla Condenada de Grant Morrison Libro 1: Desde las cenizas USA - 2016

Guionista: Grant Morrison

Dibujante: Doug Braithwaite, Richard Case

Editorial: ECC Ediciones - 304 páginas - color Precio: 29,50€

Muy de vez en cuando la llegada de un guionista a una serie supone un cambio radical de estilo, de rumbo y de enfoque, capaz de atraer a lectores que jamás en la vida pensaron acercarse siquiera por una determinada cabecera. Este es el caso de la Doom Patrol, una de tantas series que languidecía mes a mes allá por 1989 y que estaba al borde de la cancelación, hasta que Grant Morrison llegó y puso al grupo patas arriba, dejándonos de paso una de las más memorables etapas jamás escritas por el popular guionista.





Pero hagamos un poco de historia. DC acababa de publicar su último crossover -evento, Invasión , que provocaba de forma indirecta la muerte o desaparición de la mayor parte del grupo. Aprovechando este yermo panorama, Morrison se centraba en Cliff Steele , que permanecía ingresado en un hospital psiquiátrico para, a partir de ahí, recibir la visita del profesor Niles y comenzar a formar el grupo de héroes más extraño que puedas imaginar. Si no me crees, añade a un robot con un trauma psicológico, a un tal Larry Trainor , absorbido por un ser de energía negativa que da lugar a Rebis , un ente hermafrodita. O también podemos contar el caso de Rhea Jones , en coma al inicio de la serie, o a Crazy Jane , una mujer con 64 personalidades distintas debido a los abusos sufridos durante su infancia que manifiesta habilidades superhumanas diferentes para cada una de estas personalidades.





Con este peculiar elenco de héroes y Morrison al cargo de la historia, los villanos no podían ser menos y así, en los primeros números de la etapa, tendremos a un cuadro capaz de comerse a las personas que lo contemplan, los temibles Hombres Tijera , capaces de alterar la realidad misma, un jinete que sobrevive por las ideas que roba, una calle travesti o a un coleccionista de mariposas asesino, que quiere casarse con una chica en coma. Es muy difícil explicar las sensaciones que transmite Doom Patrol tras su lectura, pero baste decir que no se parece a nada de lo que hayas leído antes y que las referencias de Morrison hacia la filosofía, la metafísica o el mundo subconsciente prometen nuevos niveles de profundidad en cada relectura. Al dibujo tenemos a Richard Case , feísta y plano como pocos, pero capaz de plasmar en imágenes cualquier delirio imaginado por Morrison, lo que no muchos dibujantes son capaces de conseguir.





A nota personal ebo decir que este cómic me ha fascinado desde la primera vez que lo leí, de la mano de Ediciones Zinco , demostrándome que en una sola viñeta podía aportarme mucho más que los X-Men en 20 o 30 entregas. Y si no me creéis, os copio un solo bocadillo de una viñeta de una de los primeros episodios, cuando la Patrulla visita un extraño almacén lleno de misteriosos artefactos. “ Este televisor recoge emisiones del infierno. Su anterior propietario se suicidó cortándose la garganta con una llave afilada, y ahora se rumorea que esa llave abre la puerta a los sueños de los niños ”. Ahora que ECC ha decidido recuperarlo en cuatro magníficos volúmenes en tapa dura, no debéis dejar pasar la oportunidad y añadir este bizarro título a vuestra colección.





